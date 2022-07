Fracasso das sanções: Alemanha anuncia resgate bilionário a seu maior importador de gás

Apoie o 247

Sputnik - A Uniper, empresa de gás da Alemanha, está em dificuldades financeiras devido à redução no fornecimento de gás da Rússia.

As sanções europeias e dos EUA contra a economia russa continuam causando prejuízos aos próprios países da zona euro.

Nesta sexta-feira (22), o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, confirmou que o governo está adquirindo uma participação de 30% na empresa de energia Uniper.

Scholz afirmou que o Estado adquiriria a participação a um preço nominal de US$ 1,74 (R$ 9,50) por ação, acrescentando que também forneceria à empresa US$ 7,8 bilhões (R$ 42,5 bilhões) na forma de fundos semelhantes ao capital social.

Além disso, Scholz ordenou que as linhas de crédito do grupo bancário estatal alemão KfW para a Uniper fossem aumentadas dos atuais US$ 2,04 bilhões (R$ 11,1 bilhões) para US$ 9,19 bilhões (R$ 50,18 bilhões).

A intervenção do governo permitirá que a empresa permaneça viva, apesar dos preços mais altos em meio à queda no fornecimento de gás da Rússia.

O ministro das Finanças, Robert Habeck, explicou que a medida, que o governo e especialistas da indústria sugeriram por semanas, é uma tentativa de evitar uma "crise ao estilo do Lehman Brothers".

A redução dos fluxos de gás fez com que, em vez de poder contar totalmente com seus contratos de longo prazo a um preço fixo, a Uniper foi recentemente forçada a comprar gás no mercado a um preço muito mais alto para compensar a escassez.

Apesar da salvação oferecida à Uniper, Scholz disse que ela não deve ser vista como um plano para um possível resgate de outras empresas de energia.

