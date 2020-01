Fui vítima de um processo hostil, afirma Carlos Ghosn após fuga do Japão

Após fugir do Japão para o Líbano, Carlos Ghosn, ex-presidente da Nissan e da Renault, se defendeu publicamente das acusações e afirma que as acusações feitas pela Justiça japonesa são fantasiosas. edit

247 - Pela primeira vez após fugir do Japão para o Líbano, Carlos Ghosn, ex-presidente da Nissan e da Renault, se defende publicamente das acusações. Em entrevista coletiva em Beirute, ele afirma que as acusações feitas pela Justiça japonesa são fantasiosas. A informação pe do jornal Folha de S.Paulo.

Ghosn afirmou que a fuga foi a decisão mais difícil de sua vida, mas que estava sofrendo com as leis japonesas. “Eu não fugi da Justiça. Eu não tinha escolha, eu tinha que me proteger e proteger a minha família”, afirmou. Questionado sobre a posição do Brasil sobre sua situação, Ghosn disse que esperava uma “ajuda maior do governo brasileiro”, acrescenta a reportage

Ao fugir para o Líbano, Carlos Ghosn disse ter se libertado do que chamou de injustiça e perseguição política no Japão.