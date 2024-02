G20 teve vários pedidos de fim das hostilidades em Gaza e liberação para ajuda humanitária, diz Vieira

Chanceler destacou ainda que as prioridades brasileiras no G20 foram acolhidas por todos edit

(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quinta-feira (22) que houve diversos pedidos na reunião de chanceleres do G20 para cessação das hostilidades em Gaza e a liberação do acesso para ajuda humanitária.

Em pronunciamento final sobre a reunião no Rio de Janeiro, Vieira disse que todos os integrantes do fórum das maiores economias do mundo destacaram preocupação com o conflito entre Israel e o Hamas e o risco de seu alastramento na região.

Vieira afirmou também que os integrantes do G20 reiteraram sua condenação à guerra na Ucrânia, como tem ocorrido desde 2022.

Ele destacou ainda que as prioridades brasileiras no G20 foram acolhidas por todos.

