Gazprom suspenderá fornecimento de gás para Bulgária e Polônia após recusa de pagamento em rublos

Sputnik - A empresa de gás russa Gazprom informou que cortará completamente o fornecimento de gás natural para a Bulgária e a Polônia, após se recusarem a realizar os pagamentos em rublos.

A empresa ressaltou que a suspensão do fornecimento para a Bulgária não afetará o trânsito de gás para a Hungria.

A Gazprom reduzirá o trânsito para países terceiros, em caso de desvio não autorizado de combustível pela Bulgária e Polônia.

"A Bulgária e a Polônia são países de trânsito. Caso haja um desvio não autorizado de gás russo dos volumes de trânsito para países terceiros, as entregas serão reduzidas", afirmou.

O fornecimento de gás para a Hungria continuará sendo realizado, sem interrupções, conforme o contrato e como previsto pelo cronograma, afirmou o Ministério russo das Relações Exteriores.

No dia 1º de abril, a Gazprom anunciou que notificou seus clientes do novo procedimento de pagamento do gás em rublos, após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, informar que assinou um decreto, em 31 de março, "que estabelece regras para o comércio do gás natural russo com os chamados Estados hostis".

