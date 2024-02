Governo Biden ataca alvos no Iraque e na Síria, matando 40 pessoas

Apoie o 247

WASHINGTON/BAGDÁ, 3 de fevereiro (Reuters) – Os Estados Unidos lançaram ataques aéreos no Iraque e na Síria contra mais de 85 alvos ligados à Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) e milícias apoiadas por ela, matando supostamente quase 40 pessoas, em retaliação a um ataque mortal contra tropas americanas.

Os ataques, que incluíram o uso de bombardeiros B-1 de longo alcance voando dos Estados Unidos, foram os primeiros em resposta ao ataque no último fim de semana na Jordânia por militantes apoiados pelo Irã, e mais operações militares dos EUA são esperadas nos próximos dias.

Os ataques intensificaram um conflito que se espalhou pela região desde que a guerra eclodiu entre Israel e o Hamas após o ataque violento do grupo palestino a Israel em 7 de outubro.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, disse em comunicado que os ataques representaram "outro erro aventureiro e estratégico dos Estados Unidos que resultará apenas em aumento da tensão e instabilidade".

O Iraque convocou o encarregado de negócios dos EUA em Bagdá para apresentar um protesto formal.

"O Iraque reiterou sua recusa em permitir que suas terras sejam uma arena para acertar contas ou mostrar força entre países beligerantes", disse o Ministério das Relações Exteriores do Iraque em comunicado.

As Forças de Mobilização Popular do Iraque, uma força de segurança estadual que inclui grupos apoiados pelo Irã, disseram que 16 de seus membros foram mortos, incluindo combatentes e médicos. O governo havia dito anteriormente que civis estavam entre os 16 mortos.

Na Síria, os ataques mataram 23 pessoas que estavam guardando os locais visados, disse Rami Abdulrahman, diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos, que relata a guerra na Síria.

O tenente-general Douglas Sims, diretor do Estado-Maior Conjunto, disse que os ataques pareciam ter sido bem-sucedidos, provocando grandes explosões secundárias conforme as bombas atingiam o armamento dos militantes. Ele disse que os ataques foram realizados sabendo que provavelmente haveria baixas entre aqueles nas instalações.

Apesar dos ataques, o Pentágono disse que não quer guerra com o Irã e não acredita que Teerã queira guerra também, mesmo com a pressão republicana aumentando sobre o presidente dos EUA, Joe Biden, para desferir um golpe direto.

O Irã, que apoia o Hamas, buscou ficar fora do conflito regional mesmo enquanto apoia grupos que entraram na briga no Líbano, Iêmen, Iraque e Síria - o chamado "Eixo da Resistência" hostil a Israel e aos interesses dos EUA.

"Não buscamos conflito no Oriente Médio ou em qualquer outro lugar, mas o presidente e eu não toleraremos ataques às forças americanas", disse Austin.

Uma declaração do governo iraquiano disse que as áreas bombardeadas por aeronaves dos EUA incluíam lugares onde as forças de segurança iraquianas estão estacionadas perto de locais civis. Disse que 23 pessoas ficaram feridas, além das 16 mortas.

A Casa Branca disse que os Estados Unidos informaram o Iraque antes dos ataques. Bagdá mais tarde acusou os Estados Unidos de decepção, dizendo que uma alegação dos EUA de coordenação com as autoridades iraquianas era "infundada".

Na sexta-feira, o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, disse que seu país não iniciará uma guerra, mas "responderá vigorosamente" a quem o intimidar. Ele não mencionou os ataques dos EUA em um discurso no sábado marcando o dia da tecnologia espacial do Irã.

O embaixador do Irã em Damasco, Hossein Akbari, em comentários relatados pela agência de notícias semi-oficial Fars, minimizou os ataques aéreos, negando que alvos ligados ao Irã tenham sido atingidos e dizendo que o objetivo era "destruir a infraestrutura civil da Síria".

O Hamas disse que Washington estava jogando "óleo no fogo".

A Grã-Bretanha chamou os Estados Unidos de seu aliado "firme" e disse que apoia o direito de Washington de responder a ataques.

O ministro das Relações Exteriores polonês, Radek Sikorski, chegando a uma reunião da UE em Bruxelas, disse que os ataques dos EUA foram o resultado de procuradores iranianos "brincando com fogo".

Os ataques atingiram alvos, incluindo centros de comando e controle, foguetes, mísseis e instalações de armazenamento de drones, bem como instalações logísticas e de cadeia de suprimentos de munições, disse o militar dos EUA.

No Iraque, residentes disseram que vários ataques atingiram o bairro Sikak em Al-Qaim, uma área residencial que, segundo moradores locais, também era usada por grupos armados para armazenar grandes quantidades de armas. Militantes haviam deixado a área e se escondido nos dias seguintes ao ataque na Jordânia, disseram fontes locais.

As tropas dos EUA foram atacadas mais de 160 vezes no Iraque, Síria e Jordânia desde 7 de outubro, geralmente com uma mistura de foguetes e drones de ataque unidirecional, levando os Estados Unidos a realizar vários ataques retaliatórios mesmo antes dos ataques mais recentes.

Os Estados Unidos avaliaram que o drone que matou três soldados e feriu mais de 40 outras pessoas na Jordânia foi feito pelo Irã, disseram autoridades dos EUA à Reuters.

"Nossa resposta começou hoje. Continuará em momentos e lugares de nossa escolha", disse Biden.

O principal republicano no Comitê de Serviços Armados do Senado, Roger Wicker, criticou Biden por não impor um custo alto o suficiente ao Irã e por demorar muito para responder.

Os assessores iranianos auxiliam grupos armados tanto no Iraque, onde os Estados Unidos têm cerca de 2.500 soldados, quanto na Síria, onde têm 900.

