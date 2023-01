Governo Lula indica Sérgio França Danese para representar o Brasil na ONU

Apoie o 247

247 - O governo Lula (PT) comunicou nesta quinta-feira (19) a indicação do embaixador Sérgio França Danese para representar o Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU).

"O governo brasileiro comunica, com satisfação, a designação do Embaixador Sérgio França Danese como Representante Permanente do Brasil junto às Nações Unidas, em Nova York. Sérgio Danese ocupa atualmente o cargo de Embaixador do Brasil no Peru. Foi Secretário-Geral das Relações Exteriores (2015-2016), e chefiou as Embaixadas do Brasil na Argélia (2005-2009), na Argentina (2016-2020) e na África do Sul (2021). De acordo com a Constituição, a designação será submetida à apreciação do Senado Federal", diz o informe.

O posto de representante do Brasil na ONU é ocupado atualmente por Ronaldo Costa Filho, que está no cargo desde 2019.

