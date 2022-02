Guerra na Ucrânia começou há 8 anos, Rússia agora está encerrando o conflito, afirma Moscou

Segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, guerra na Ucrânia começou com o golpe promovido pelos Estados Unidos em 2014 edit

RT - O Ocidente passou oito anos ignorando o “mar de sangue” no Donbass enquanto armava a Ucrânia, e agora afirma que Moscou é o agressor quando interveio para encerrar o conflito, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, à RT na quinta-feira.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma operação militar na Ucrânia na madrugada desta quinta-feira, alegando que era necessário “desmilitarizar e desnazificar” o vizinho. Kiev acusou a Rússia de agressão, enquanto os EUA, a UE e a OTAN a chamaram de invasão “não provocada”. Moscou insiste que este não é o caso.

Ao anunciar a operação, Putin disse que o “principal objetivo é parar a escalada da guerra que já dura oito anos e parar a guerra”, disse Zakharova à RT em entrevista exclusiva.

“A Rússia não cometeu nenhum tipo de agressão”, insistiu Zakharova. “Isso não começou ontem. Há um mar de sangue que apareceu nos últimos 8 anos”, acrescentou, referindo-se ao conflito nas regiões de Donetsk e Lugansk, que a Rússia reconheceu na segunda-feira como estados independentes.

Donetsk e Lugansk se separaram da Ucrânia em 2014, depois que o golpe apoiado pelo Ocidente derrubou o governo democraticamente eleito em Kiev. Zakharova observou que as duas autoproclamadas repúblicas realizaram um referendo há oito anos, dizendo que não queriam permanecer na Ucrânia, mas Moscou e o Ocidente rejeitaram isso e tentaram juntar o país “quebrado”.

Quando perguntado sobre a declaração do presidente Volodymyr Zelensky de que a Ucrânia queria a paz, Zakharova se perguntou por que a Ucrânia estava se armando e se recusando a negociar com o Donbass.

“Se a Ucrânia queria a paz, por que eles conseguiram todas essas armas” de todo o mundo, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores à RT, acrescentando: “Estava claro que eram armas ofensivas. Quem eles estavam lutando? Seu próprio povo no sudeste da Ucrânia, e falou muitas vezes sobre a tomada da Crimeia.” A península votou para se juntar à Rússia em março de 2014, mas a Ucrânia e seus apoiadores ocidentais se recusaram a reconhecer isso, chamando-o de “anexação”.

Zakharova também observou que as principais autoridades ucranianas levantaram aberta e publicamente a ideia de obter armas nucleares nas últimas semanas, apontando que isso era um fato e não algo reivindicado pela inteligência russa.

As divisões na Ucrânia vão além de Donetsk e Lugansk, acrescentou Zakharova, acusando grupos armados com símbolos da era nazista – como o notório Batalhão Azov – de influenciar grande parte do país.

Durante anos, disse ela, a mídia ocidental tão preocupada com os direitos humanos em lugares como Sudão do Sul e Mianmar manteve silêncio sobre tudo isso, ignorando que mais de 13.000 pessoas morreram no Donbass – muitas delas civis. Enquanto a Rússia lhes forneceu ajuda humanitária, Kiev os sitiou cortando comércio, finanças e até serviços públicos. Zakharova observou que o canal de água em direção à Crimeia está novamente operacional depois que a Ucrânia o desligou “criminalmente” anos atrás.

