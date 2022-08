Guerra na Ucrânia completa seis meses, com desaceleração 'consciente' da ofensiva russa

Apoie o 247

Sputnik - Desacelerar a ofensiva durante a operação especial russa na Ucrânia foi uma decisão consciente para tentar minimizar vítimas civis, afirmou o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, nesta quarta-feira (24).

"Durante a operação especial, nós cumprimos vigorosamente as normas do direito humanitário. Os ataques são realizados com armas de precisão contra instalações da infraestrutura militar das Forças Armadas da Ucrânia: centros de comando, aeródromos, depósitos, áreas fortificadas e instalações do complexo de indústria militar", ressaltou o ministro russo.

Shoigu acrescentou que a operação segue em conformidade com o plano e assegurou que todas as tarefas serão cumpridas.

De acordo com suas palavras, os militares russos "organizaram nos territórios libertados um trabalho sistemático de restabelecimento da vida normal".

"Prestamos ajuda humanitária e restauramos a infraestrutura e sistemas de suporte à vida", informou o alto dirigente.

A necessidade da operação especial russa foi determinada pelas ameaças reais aos residentes de Donbass, e posteriormente à Rússia, por parte de Kiev, sublinhou Sergei Shoigu.

O conflito na Ucrânia tornou-se para os EUA e aliados deles mais um pretexto para desencadear uma guerra econômica e de informação contra a Rússia a fim da "exaustão estratégica do país". "E a Ucrânia foi escolhida como meio da guerra híbrida contra a Rússia", constatou Shoigu.

