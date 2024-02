Hamas diz que veto dos EUA a cessar-fogo no Conselho de Segurança ajuda nazismo israelense a cometer mais crimes em Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Hamas censura “fortemente” o recente veto dos EUA a um projeto de resolução que procurava um cessar-fogo em Gaza, que sofre uma guerra genocida israelense.

“Consideramos que o fracasso desta resolução é uma obstrução à vontade internacional”. Segundo o movimento palestino de resistência, o veto americano é um apoio à agenda de ocupação nazista por parte de Israel.

continua após o anúncio

“O presidente dos EUA, Joe Biden, e a sua administração têm responsabilidade direta pela obstrução a uma resolução para parar a agressão em Gaza”, declarou o Hamas, afirmando ainda que a posição dos EUA serve como luz verde para a ocupação cometer mais massacres. bombardeamentos e a fome, e constitui uma associação directa na guerra de genocídio cometida contra crianças e civis desarmados na Faixa de Gaza.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: