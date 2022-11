Indígenas e ambientalistas protocolam denúncia contra Bolsonaro na ONU

O ainda ocupante do Palácio do Planalto, derrotado nas eleições presidenciais, é acusado de destruição do meio ambiente e violações de direitos humanos edit

247 - Indígenas e ambientalistas apresentam nesta quarta-feira (15) uma denúncia a cinco relatores especiais das Nações Unidas contra o governo de Jair Bolsonaro por destruição do meio ambiente e violações a direitos humanos.

A iniciativa é da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a Conectas Direitos Humanos, o Instituto Socioambiental (ISA), o Observatório do Clima e o WWF-Brasil, informa o jornalista Jamil Chade no UOL.

Segundo essas organizações, o "aumento descontrolado do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, associado a um quadro de violência contra povos indígenas e comunidades tradicionais, intensifica as mudanças climáticas, ameaça a biodiversidade e compromete a alimentação, a saúde e o acesso à água em todo o Brasil e em diversos outros países".

O documento, obtido com exclusividade pela coluna, foi entregue aos relatores especiais da ONU responsáveis pelo acompanhamento de temas relacionados a meio ambiente, direitos indígenas, mudanças climáticas, alimentação, água potável e saneamento, desenvolvimento, moradia, além da coordenadora do grupo de trabalho sobre direitos humanos e empresas.

