Indústria de defesa global é insuficiente para resistir à Rússia, diz Zelensky

(Sputnik) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta quarta-feira (18) que a indústria de defesa mundial não possui recursos suficientes para a Ucrânia resistir a uma guerra contra o exército russo, acrescentando que Kiev está enfrentando uma escassez de drones e munições.

"Artilharia, por exemplo, calibre 155. O mundo inteiro, a produção de todas as empresas que geram a produção de munições de artilharia de calibre 155 não é suficiente para sustentar uma guerra com artilharia na Ucrânia... Não há produção suficiente no mundo hoje, usando a artilharia como exemplo, suficiente para o exército ucraniano resistir a uma guerra contra o exército russo", disse Zelensky em uma coletiva de imprensa em Davos, Suíça, postada por seu gabinete no YouTube.

O líder ucraniano disse que Kiev "está carente de drones e munições", acrescentando que há "um déficit" para alcançar "certos objetivos que estamos trabalhando para atingir."

O ministro das Indústrias Estratégicas da Ucrânia, Alexander Kamyshin, disse na semana passada que a produção de armas de Kiev nunca cobriria totalmente as necessidades.

"Seremos fracos no campo de batalha, teremos uma grande escassez de artilharia, não seremos capazes de repelir ataques de mísseis balísticos, haverá um grande número de mortos e feridos... Haverá uma grande crise para toda a Europa. Sem ajuda dos Estados Unidos e da União Europeia, a Ucrânia lutará, será mais fraca, e a Rússia terá a oportunidade de nos dominar", disse Zelensky quando questionado sobre o que poderia acontecer se a ajuda do Ocidente parar.

O vice-ministro da Defesa ucraniano, Ivan Havryliuk, disse à BBC em dezembro que o exército ucraniano tinha uma séria escassez de munições de artilharia, acrescentando que Kiev estava acelerando a produção de drones kamikaze para compensar a falta de munições de artilharia.

Os países ocidentais têm fornecido ajuda militar e financeira a Kiev desde o início da operação da Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022. O Kremlin tem advertido constantemente contra a continuação de entregas de armas a Kiev, dizendo que isso levaria a uma maior escalada do conflito. Em abril de 2022, a Rússia enviou uma nota diplomática a todos os países da Otan sobre a questão do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, advertiu que qualquer carga contendo armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para ataques russos.

