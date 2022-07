Inflação no Reino Unido atinge 9,4%, reforçando apostas em aumento da taxa de juros

Apoie o 247

Reuters - O aumento dos preços da gasolina e dos alimentos no mês passado elevou a inflação britânica para sua taxa mais alta em 40 anos, segundo dados oficiais que reforçaram as chances de um raro aumento de meio ponto percentual na taxa de juros do Banco da Inglaterra no próximo mês.

O Escritório de Estatísticas Nacionais disse que a inflação anual dos preços ao consumidor subiu em junho para 9,4%, a maior desde fevereiro de 1982, acima dos 9,1% de maio e acima da previsão de 9,3% feita em uma pesquisa da Reuters com economistas.

O aumento mais recente significa que a Grã-Bretanha teve a maior taxa de inflação vista em qualquer economia avançada do Grupo dos Sete desde 1985, embora muitos países menores da União Européia estejam atualmente vendo um crescimento ainda mais rápido nos preços.

Os dados de quarta-feira reforçaram as apostas de que o Banco da Inglaterra optará por uma alta de 0,50 pp no ​​próximo mês, que seria a maior desde 1995. O Banco Central Europeu está considerando tal medida esta semana, disseram fontes à Reuters na terça-feira.

