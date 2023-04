'Instrumento de chantagem econômica': embaixador chinês explica por que países abrem mão do dólar

Apoie o 247

Sputnik - Em uma entrevista recente, o embaixador chinês no Irã, Chang Hua, disse que a moeda dos EUA está na "posição mais fraca", pois perde a confiança internacional. Ele vinculou essa tendência ao fato de que os EUA costumam usar o dólar para pressionar outros países, informa a Press TV.

Os esforços dos países em desenvolvimento para abandonar o dólar estão ganhando força. Esta opinião foi expressa pelo embaixador chinês no Irã, Chang Hua, em uma entrevista recente. Segundo ele, a moeda americana está na "posição mais fraca", já que muitos Estados perdem a confiança nela, escreve a Press TV.

O diplomata explicou a posição precária do dólar pelo fato de que ele é frequentemente usado por Washington como um "instrumento de chantagem econômica". Portanto, na visão de Chung, há um desejo crescente entre os países de se distanciar da moeda dos EUA no comércio internacional.

O embaixador assegurou que a China continuará a cooperação frutífera com a República Islâmica e reiterou a oposição de seu país às sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos a Teerã.

Seus comentários foram feitos no contexto do crescente desejo do Irã e da Rússia, que estão sob sanções americanas, de reduzir o volume de transações bilaterais em dólares.

A China, principal aliada de Moscou e Teerã, e outras grandes economias asiáticas, incluindo Índia e Malásia, expressaram seu apoio a tais iniciativas, lembra a Press TV.

