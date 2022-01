Invasão ao Capitólio foi a maior ameaça à Constituição dos EUA, diz Biden

Apoie o 247

Sputnik - Nesta quinta-feira (6), Biden relembra o polêmico dia 6 de janeiro do ano passado, quando foi decretada sua vitória na corrida presidencial com o então presidente, Donald Trump, e por conta do resultado, apoiadores do republicano invadiram o Capitólio.

"Há um ano atrás, neste lugar sagrado, a democracia era simplesmente atacada [...] nossa Constituição enfrentou as suas maiores ameaças" disse Biden ao inciar seu discurso.

O presidente norte-americano acusou Trump de tentar bloquear a transferência democrática do poder em 6 de janeiro de 2021, após perder a eleição presidencial.

"Pela primeira vez, em nossa história, um presidente não apenas perdeu uma eleição; ele tentou impedir a transferência pacífica do poder quando uma multidão violenta violou o Capitólio"", disse o mandatário, completando que "este não era um grupo de turistas. Foi uma insurreição armada".

Ao mesmo tempo, o democrata disse que Trump criou uma "teia de mentiras" para buscar o "princípio do poder", e que o amor pelo país não pode existir somente se sair como vencedor.

"O ex-presidente dos Estados Unidos da América criou e espalhou uma teia de mentiras sobre as eleições de 2020. Ele fez isso porque valoriza o poder acima dos princípios, porque vê seu próprio interesse como mais importante do que o interesse de seu país. Você não pode amar seu país apenas quando ganha", declarou.

