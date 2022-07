Irã considera declaração conjunta EUA-Israel como uma ameaça ao Oriente Médio

Apoie o 247

TASS - A “Declaração de Jerusalém” é uma ameaça ao Oriente Médio, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, nesta sexta-feira.

"A declaração conjunta do presidente dos EUA, Joe Biden e do primeiro-ministro israelense, Yair Lapid, enfatiza 'o compromisso inabalável dos EUA com a segurança de Israel e especialmente com a manutenção de sua vantagem militar qualitativa'", disse o porta-voz iraniano à agência de notícias Isna. "O alvo não é apenas o Irã, mas também países árabes e islâmicos que sempre devem reconhecer a superioridade [de Israel]", acrescentou. De acordo com o diplomata, “portanto, a principal fonte de ameaça à região é bastante clara”.

"Enquanto o governo israelense for a primeira escala nas viagens dos presidentes americanos, enquanto o objetivo principal for a preservação de sua segurança e superioridade militar, os povos e países da região não alcançarão paz, estabilidade e tranquilidade", disse o comunicado oficial observou, acrescentando: "O Irã considera a segurança de seus vizinhos sua própria segurança."

Na quinta-feira (14), em Jerusalém, Yair Lapid e Joe Biden assinaram uma declaração sobre parceria estratégica. Em particular, observa que os EUA pretendem "trabalhar em conjunto com outros parceiros para enfrentar a agressão e as atividades desestabilizadoras do Irã".

