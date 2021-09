Israel acusa Irã de produzir bomba nuclear em dois meses

Ministro da Defesa do novo governo israelense, Benny Gantz, afirma que o Irã está em condições de produzir a arma nuclear edit

Sputnik - O Irã vai ter todos os materiais necessários e capacidades para produzir uma bomba nuclear em dois ou três meses, disse o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, em entrevista ao jornal Foreign Policy publicada na tarde desta terça-feira (14).

O ministro alertou sobre uma corrida regional às armas nucleares, adicionando que, se Teerã cruzar o limiar, outros países "não vão ficar de braços cruzados", mas comprarão materiais diretamente do Paquistão ou de quem quer que possam comprar.

No entanto, Israel atualmente está desenvolvendo suas próprias medidas para entravar o progresso nuclear do Irã. "Não somos a América, mas temos as nossas capacidades", notou o ministro.

Um novo relatório do Instituto de Ciência e Segurança Internacional em Washington estimou que o Irã pode ter urânio enriquecido suficiente para purificá-lo a um grau necessário para fazer armas nucleares, com a pior estimativa de tal cenário sendo possível em um mês.

