Israel assassinou 4.296 estudantes palestinos e feriu 8.059 desde o início do genocídio, informa o Ministério da Educação

247 - O Ministério da Educação palestino disse nesta terça-feira (9) que 4.296 estudantes palestinos foram mortos e 8.059 ficaram feridos desde o início da agressão israelense em 7 de outubro na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, informa a agência notiiosa WAFA.

Num comunicado, o ministério afirmou que o número de estudantes mortos na Faixa de Gaza desde o início da agressão atingiu mais de 4.257 e 7.777 feridos. Na Cisjordânia, 39 estudantes foram mortos e 282 ficaram feridos, além de outros 85 que foram detidos.

O ministério observou que 227 professores e funcionários administrativos foram mortos e 756 outros ficaram feridos na Faixa de Gaza. Cinco ficaram feridos e mais 71 foram detidos na Cisjordânia.

O informa acrescentou que 281 escolas públicas e 65 geridas pela Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para Refugiados (UNRWA) foram bombardeadas e vandalizadas na Faixa de Gaza, 83 delas foram gravemente danificadas e sete foram completamente destruídas, enquanto 38 escolas na Cisjordânia foram invadidos e vandalizados.

O ministério afirmou que os ataques israelenses às escolas afetaram 90 por cento das escolas públicas e edifícios educativos que foram sujeitos a danos diretos e indiretos, além de 29 por cento dos edifícios escolares que não podem funcionar após terem sido submetidos a demolição total ou danos graves. O informe acrescenta que 133 escolas públicas foram utilizadas como centros de abrigo na Faixa de Gaza.

