Israel ataca comboio de ajuda humanitária da ONU que seguia rota em Gaza autorizada pelo Exército

247 - Em mais um episódio grave na Faixa de Gaza, forças israelenses abriram fogo contra um comboio das Nações Unidas que transportava suprimentos alimentares, resultando na destruição de uma parte significativa dos itens. O incidente, que ocorreu em 5 de fevereiro, expôs os desafios enfrentados na prestação de ajuda humanitária em uma região sob intensos ataques de Israel desde outubro.

Documentos obtidos pela CNN revelaram que a rota do comboio foi previamente acordada entre a ONU e o Exército de Israel. No entanto, enquanto o caminhão estava estacionado em um ponto de retenção das Forças Armadas de Israel, foi alvo de disparos. Não houve feridos, mas uma quantidade substancial de alimentos foi perdida.

Após o incidente, a UNRWA, principal agência de ajuda humanitária da ONU no enclave palestino, decidiu interromper temporariamente o envio de comboios para o norte do território, onde cerca de 300 mil pessoas vivem em condições precárias, muitas delas dependendo inteiramente da assistência alimentar. Essa interrupção agrava ainda mais a situação em uma região já devastada pela guerra e pela escassez de recursos.

Em resposta ao ocorrido, a UNRWA afirmou que todas as suas operações de ajuda humanitária são coordenadas com as autoridades israelenses, visando garantir a segurança das equipes e dos suprimentos. No entanto, a diretora global de comunicações da UNRWA, Juliette Touma, ressaltou os desafios enfrentados pelos trabalhadores humanitários em um ambiente tão volátil como o de Gaza. "Gaza se tornou muito rapidamente um dos lugares mais perigosos para se trabalhar como trabalhador humanitário. É um ambiente extremamente complexo para operar. Muitas vezes nossas equipes são obrigadas a entregar assistência humanitária sob fogo".

