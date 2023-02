Israel é responsável por ataque de drones às instalações militares do Irã, diz embaixador iraniano na ONU

Apoie o 247

MOSCOU, 2 de fevereiro (Sputnik) - Israel é responsável pelo ataque da semana passada a uma instalação do Ministério da Defesa iraniano na cidade de Isfahan, disse o embaixador iraniano nas Nações Unidas, Saeed Iravani.



"Investigações iniciais sugerem que o regime israelense foi responsável por esta tentativa de ato de agressão", disse Iravani em sua carta à presidente do Conselho de Segurança da ONU, Vanessa Frazier, e ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, na quarta-feira, conforme citado pela agência de notícias Tasnim.



O diplomata iraniano também acusou Israel de violar a lei internacional e a Carta da ONU por meio de suas “ameaças de usar a força contra a infraestrutura crítica do Irã, incluindo as instalações nucleares pacíficas do Irã”, informou a agência de notícias.



De acordo com a lei internacional, Teerã tem o direito de responder a quaisquer ações e ameaças de Israel, "onde e quando for considerado necessário", disse a Tasnim citando Iravani.



Na noite de sábado, ocorreu uma explosão no bairro norte de Isfahan em uma das instalações militares do Ministério da Defesa iraniano, informou a mídia. Mini-drones supostamente atacaram um depósito de munição. Nenhuma vítima foi registrada. Na mesma noite, ocorreu uma explosão e um incêndio subsequente em uma planta industrial de produção de petróleo na cidade de Azarshahr, no noroeste do Irã.



O Wall Street Journal informou, citando autoridades dos EUA, que Israel estava por trás do ataque do drone. Suposições semelhantes foram expressas por um funcionário iraniano citado pela emissora Al Jazeera.

