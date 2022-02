Israel simula ataque aéreo contra instalações nucleares do Irã sob olhar de oficial americano

Participaram dezenas de aviões com diferentes missões, desde reabastecimento em voo e ataques de longo alcance até manobras para repelir mísseis antiaéreos edit

Sputnik - A presença de um oficial dos EUA nos exercícios israelenses marcaria um novo foco de Washington com relação ao programa nuclear iraniano, justamente quando é negociada a reativação do acordo de 2015.

Um oficial norte-americano acompanhou os exercícios da Força Aérea de Israel que simularam um "ataque massivo" contra as instalações nucleares do Irã, informou a emissora Kan 11.

Durante os exercícios participaram dezenas de aviões com diferentes missões, desde reabastecimento em voo e ataques de longo alcance até manobras para repelir mísseis antiaéreos.

A presença incomum de um oficial norte-americano, embora apenas como observador, marcou um novo foco com relação ao programa nuclear iraniano por parte de Washington.

O fato de se permitir que um militar norte-americano presencie os exercícios bélicos, aos quais os EUA geralmente não têm acesso, é extremamente importante, ressalta o jornal The Jerusalem Post.

Um funcionário do Departamento de Estado dos EUA declarou na segunda-feira (31) que a probabilidade de chegar a um acordo com o Irã está diminuindo, já que o programa nuclear iraniano segue avançando.

Tel Aviv, por sua vez, afirmou que tem o direito de empregar ações militares para proteger seus cidadãos, seja qual for o resultado das negociações em Viena, informa The Times of Israel.

Mesmo que se chegue a um acordo durante as negociações em Viena, "o Irã seguirá sendo Irã", declarou o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett.