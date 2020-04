Itália tem o menor número de mortes por coronavírus desde 19 de março

Espanha também teve a terceira queda em número de óbitos. Especialistas dizem ser reflexo do isolamento social edit

247 com Metrópoles - Um boletim epidemiológico divulgado neste domingo (05) pelas autoridades samitárias italianas informa que 525 pessoas morreram no país nas últimas 24 horas, por causa do coronavírus. É o menor número de óbitos registrado desde 19 de março, quando 427 mortes foram registradas. Especialistas afirmam que o isolamento social é uma das medidas responsáveis pelas quedas nas fatalidades.

Ao todo, 128.948 pessoas contraíram o vírus na Itália desde o início da epidemia. Desses, 3.977 pacientes ainda estão internados, com sintomas. A quantidade de infectados alocados em unidades de terapia intensiva (UTIs) caiu 0,4%, de acordo com o boletim pela Defesa Civil italiana.

Ainda de acordo com o documento, o número de internações nesse sábado (04) foi de 80 pacientes. Dez dias antes, o montante chegava a 250.

O presidente do Instituto Superior de Saúde da Itália, Silvio Brusaferro, em entrevista ao jornal Corriere Della Sera, frisa que os números são animadores, sim, mas que isso não pode ser motivo para descuidar das estratégias de segurança, como o isolamento social. “É uma conquista diária: as medidas adotadas são eficazes, mas é importante respeitá-las, pois são essas medidas que nos ajudam”, alerta.

Espanha

O número de mortos por coronavírus caiu também na Espanha. O país ibérico registrou, pelo terceiro dia seguido, queda nas fatalidades: foram 674 vítimas nas últimas 24h. Os dados do Ministério da Saúde espanhol trazem, até agora, 12.418 mortes por conta da Covid-19.

A métrica divulgada neste domingo é a menor da Espanha nos últimos 10 dias, e o país é o segundo em quantidade de vítimas, atrás apenas da Itália.

