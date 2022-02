Itamaraty diz acompanhar "com grave preocupação" a situação na Ucrânia e pede fim "das hostilidades"

Apoie o 247

247 - O Ministério das Relações Exteriores do Brasil publicou nota na manhã desta quinta-feira (24) dizendo acompanhar "com grave preocupação" o início da guerra entre Rússia e Ucrânia.

>>> Putin fala sobre ação militar russa: "em dezembro, tentamos um acordo com EUA, mas eles não mudam; são um império da mentira"

O Itamaraty, segundo o texto, "apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão", seguindo a tradição diplomática brasileira pautada na manutenção da paz.

A nota não menciona a situação de brasileiros que vivem na Ucrânia e que manifestam desejo de voltar ao Brasil diante dos conflitos, como é o caso de jogadores de futebol.

Leia a nota:

O Governo brasileiro acompanha com grave preocupação a deflagração de operações militares pela Federação da Rússia contra alvos no território da Ucrânia.

O Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão, com base nos Acordos de Minsk e que leve em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e a proteção da população civil.

Como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil permanece engajado nas discussões multilaterais com vistas a uma solução pacífica, em linha com a tradição diplomática brasileira e na defesa de soluções orientadas pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional, sobretudo os princípios da não intervenção, da soberania e integridade territorial dos Estados e da solução pacífica das controvérsias.

