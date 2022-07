Itamaraty envia embaixador do Brasil na Ucrânia de volta para Kiev

Ministério disse que está atento à evolução do conflito e pronto para retomar eventuais medidas emergenciais que se façam necessárias edit

Sputnik - Nesta quarta-feira (27), o Itamaraty enviou o embaixador do Brasil na Ucrânia, Norton de Andrade Mello Rapesta, de volta a Kiev para exercer as suas funções presencialmente na capital mesmo com o conflito em curso, segundo o jornal Valor Econômico.

De acordo com a mídia, a Embaixada do Brasil em território ucraniano permaneceu aberta desde o início da operação russa, no dia 24 de fevereiro, mas depois de concluída a evacuação de brasileiros que desejaram deixar o país, foram encerrados os trabalhos dos postos de atendimento consular que haviam sido temporariamente instalados nas cidades de Chisinau, na Moldávia, Kosice, na Eslováquia, além de Lvov e de Chernovtsy na Ucrânia.

"O Itamaraty segue atento à evolução do conflito e está pronto a retomar eventuais medidas emergenciais de atendimento a cidadãos brasileiros que se façam necessárias", informou a assessoria de imprensa da pasta.

Nos últimos cinco meses, cerca de 250 brasileiros foram atendidos pela representação do Ministério das Relações Exteriores na região, em especial para emissão de documentos e travessia da fronteira.

