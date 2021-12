Julian Assange morrerá se for extraditado para os EUA, diz irmão do ativista

Apoie o 247

ICL

247 - A possível extradição de Julian Assange para os Estados Unidos, após decisão da Suprema Corte britânica liberando a medida, vai levar a sua morte, teme o irmão do ativista pelo direito à livre informação. Em entrevista ao jornal chinês Global Times, Gabriel Shipton afirmou que não tem dúvidas "de que ele [Julian] morrerá" no sistema prisional estadunidense.

Shipton citou o caso do financista e pedófilo Jeffrey Epstein, que morreu sob circunstâncias misteriosas, em agosto de 2019, numa prisão de Nova Iorque. A versão oficial diz que Epstein se suicidou.

"Não tenho dúvidas de que ele morrerá. Se ele for extraditado no sistema prisional dos Estados Unidos, eles não poderão manter seus prisioneiros seguros. Você apenas tem que olhar o que aconteceu com outros prisioneiros importantes como Jeffrey Epstein. Ele não pode ser mantido em segurança no [sistema] prisional dos EUA. E não acho que podemos presumir que eles podem cuidar dele ou mantê-lo a salvo das forças que estão tentando mantê-lo na prisão agora", disse.

PUBLICIDADE

Segundo Shipton, existem facções da CIA que querem ver Julian Assange morto. O ativista pelo direito à livre informação é perseguido por publicar, no WikiLeaks, informações sigilosas e, especialmente, crimes contra a humanidade cometidos pelo Exército dos EUA no Afeganistão.

"Vimos em setembro revelações vindas de repórteres investigativos em Washington de que havia tramas de dentro da CIA para sequestrar ou matar Julian quando ele estava na embaixada do Equador. Acho que esses enredos não foram realmente embora. Ainda há aquelas facções dentro da inteligência americana que querem ver Julian morto. Isso é o que eu acho que vai acontecer se ele for extraditado para os Estados Unidos", disse.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE