Julian Assange tem derrame em prisão de segurança máxima na Inglaterra

247 - O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, sofreu um derrame na prisão de Belmarsh, na Inglaterra. A informação foi divulgada pela noiva dele, Stella Moris. A informação é do Metrópoles.

O jornalista australiano e defensor do direito à livre informação está preso no Reino Unido e foi condenado a extradição para os Estados Unidos pela Alta Corte de Justiça de Londres nesta sexta-feira (10).

Assange tem 50 anos está sob prisão preventiva na penitenciária de segurança máxima. Preso desde 2019, Assange é alvo de 18 acusações criminais nos EUA, por suposta espionagem e vazamento de dados sigilosos.

O jornalista teria sofrido um acidente vascular isquêmico na manhã de sua última audiência do processo de extradição, em 27 de outubro, segundo informações do Daily Mail. A informação, no entanto, só foi revelada agora. De acordo com Moris, entre os efeitos do quadro, ele ficou com a pálpebra direita caída, problemas de memória e sinais de danos neurológicos causados por estresse.

Assange foi denunciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por "conspirar" com a ex-analista militar Chelsea Manning e por receber e publicar informações confidenciais.

De acordo com os procuradores, Assange agiu ao lado de Manning para obter arquivos secretos, incluindo documentos diplomáticos e relatórios sobre as guerras no Iraque e no Afeganistão.

