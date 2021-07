247 - O fundador do Wikileaks, Julian Assange, completa neste sábado (3) 50 anos. Um dos principais motivos para deixá-lo conhecido internacionalmente foi ele divulgar, entre 2010 e 2011, mais de 250 mil telegramas diplomáticos e cerca de 500 mil documentos confidenciais sobre as atividades do Exército americano no Iraque e no Afeganistão durante a chamada "guerra ao terror'".

Detido pela primeira vez em 2010, a ordem de prisão era referente às acusações de estupro e abuso sexual na Suécia, posteriormente arquivada por falta de provas. Na ocasião, ele já dizia temer uma extradição para os EUA.

Nos EUA, Assange enfrenta 18 acusações criminais. Em janeiro, a Justiça britânica decidiu não extraditar Assange aos EUA, citando razões de saúde e risco de suicídio no sistema prisional norte-americano.

Julian Assange, um dos heróis da liberdade de expressão no mundo, completa hoje 50 anos como preso político. https://t.co/hXYfXlBzks — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) July 3, 2021

