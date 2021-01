Kamala Harris toma posse e faz história como a primeira mulher negra a ser vice-presidente dos EUA

Kamala Harris, 56 anos, é vista como uma candidata óbvia para a indicação presidencial do Partido Democrata em 2024, caso Biden, 78, decida não buscar um segundo mandato edit

WASHINGTON (Reuters) - Kamala Harris fez história nesta quarta-feira (20) quando foi empossada como vice-presidente de Joe Biden, tornando-se a primeira mulher, a primeira negra americana e a primeira asiático-americana a ocupar o segundo cargo mais alto nos Estados Unidos.

Olhando para o futuro, Harris, 56 anos, é vista como uma candidata óbvia para a indicação presidencial do Partido Democrata em 2024, caso Biden, 78, decida não buscar um segundo mandato. Harris ainda tem que opinar publicamente sobre tais especulações.

Uma senadora dos EUA pela Califórnia nos últimos quatro anos, Harris quebrou muitos tetos de vidro. Ela atuou como a primeira promotora distrital de São Francisco e a primeira mulher negra da Califórnia a ser eleita procuradora-geral.

Harris renunciou à sua cadeira no Senado, mas ela ainda terá um papel importante na Câmara. O vice-presidente dos EUA atua como presidente do Senado, lançando todos os votos de desempate na câmara de 100 membros. Com ele dividido igualmente entre democratas e republicanos, Harris dá a seu partido o controle do Senado.

Sua experiência em justiça criminal pode ajudar o novo governo Biden a lidar com as questões de igualdade racial e policiamento depois que o país foi varrido por protestos no ano passado. Ela deve ser uma das principais consultoras em nomeações judiciais.

Harris é filha de imigrantes, com sua mãe vindo da Índia para os Estados Unidos e seu pai da Jamaica.

Ela tinha o objetivo de se tornar a primeira mulher presidente dos Estados Unidos quando competiu contra Biden e outros pela indicação do partido em 2020. Harris desistiu da corrida após uma campanha prejudicada por suas visões vacilantes sobre saúde e indecisão sobre abraçar seu passado como promotora.

Biden olhou além de algumas das palavras duras que ela dirigiu a ele naquela campanha para nomear Harris como seu companheiro de chapa em agosto passado. Ela provou ser uma substituta valiosa e polida, apelando especialmente para mulheres, liberais e eleitores de cor.

Harris desenvolveu uma profunda rede de arrecadação de fundos durante suas licitações para o Senado e a Casa Branca. Ela foi fundamental para Biden arrecadar somas recorde de dinheiro nos meses finais da campanha contra o incumbente republicano Donald Trump. Sua escolha provocou uma explosão de entusiasmo na base eleitoral democrata e entre os doadores do partido.

UM JOGADOR DA EQUIPE

Acusações de liberais de que Harris não fez o suficiente para investigar tiroteios policiais e casos de condenação injusta quando ela era procuradora-geral da Califórnia ajudaram a condenar sua própria corrida presidencial, mas pouco surgiram durante seu tempo como companheira de chapa de Biden.

Harris defendeu sua ficha, dizendo que trabalhou toda a sua carreira “para reformar o sistema de justiça criminal com o entendimento de que ele é profundamente falho e precisa de reparos”.

Antes de sua escolha, vários assessores de Biden disseram que Harris conseguiu acalmar as preocupações entre algumas pessoas do campo do ex-vice-presidente de que ela seria pessoalmente ambiciosa demais para ser uma parceira confiável.

“Joe e eu fomos criados de maneira muito semelhante”, disse Harris sobre Biden em seu debate de outubro contra o então vice-presidente Mike Pence. “Fomos criados com valores que dizem respeito ao trabalho árduo, ao valor e à dignidade do serviço público e à importância de lutar pela dignidade de todas as pessoas.”

DEVER EM DOBRO

Harris conciliou suas funções de candidata com seu trabalho diurno no Senado. Adequando-se a seu passado como promotora, ela foi hábil examinadora cruzada da juíza da Suprema Corte dos EUA, Amy Coney Barrett, na audiência de confirmação do Senado de Barrett em outubro, incorporando a mensagem da campanha de Biden sobre saúde e mudança climática em sua linha de questionamento.

Como a única mulher negra do Senado, Harris emergiu como uma voz de liderança na justiça racial e reforma policial depois que a polícia de Minneapolis matou o afro-americano George Floyd em maio. Ela marchou com manifestantes nas ruas de Washington e conquistou alguns céticos liberais.

Questionado no programa “60 Minutes” da CBS no ano passado por que, dada a idade de Biden, ele acreditava que Harris estaria pronto para assumir a presidência se algo acontecesse com ele, Biden rapidamente disparou cinco razões.

“Número um, seus valores. Número dois, ela é inteligente como um demônio, e número três, ela tem uma espinha dorsal como uma vareta. Número quatro, ela realmente tem princípios. E número cinco, ela teve experiência significativa no maior estado do sindicato na administração do departamento de justiça, que é apenas o segundo em tamanho para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E, obviamente, espero que isso nunca se torne uma questão ”, disse Biden.

Harris é casada com o advogado Douglas Emhoff, que adotou o apelido do Twitter @SecondGentleman. Seus dois filhos de um casamento anterior referem-se à madrasta como “Momala”.

O conhecimento liberta. Saiba mais