Kevin Spacey é processado por abuso sexual de menores de idade

247 - O astro de Hollywood Kevin Spacey está sendo processado pelo ator Anthony Rapp e um outro homem não identificado, sob acusação de crimes sexuais cometidos pelo ator na década de 1980, quando os dois eram menores de idade. Outros dois homens que acusaram o ator de abuso faleceram.

Segundo informações do jornal O Globo, os dois homens buscam indenização por estresse emocional. A defesa de Kevin Spacey ainda não se manifestou publicamente sobre o processo, que corre no Tribunal de Justiça de Nova York.

Spacey foi demitido do seriado “House of Cards” e foi substituído pelo veterano Christopher Plummer em cenas do filme "Todo o dinheiro do mundo".

