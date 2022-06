Lavrov diz que 'onde há fumaça há fogo', respondendo às pretensões de potência militar da União Europeia

Apoie o 247

ICL

TASS - A declaração do principal diplomata da União Europeia (UE), Josep Borrell, de que o bloco deve se tornar uma séria potência militar mostra que “onde há fumaça há fogo”, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em entrevista coletiva após uma visita à Arábia Saudita. .

"Provavelmente, são principalmente meras palavras, mas não há fumaça sem fogo", disse Lavrov. "Existe realmente uma ala russofóbica tão forte na União Europeia, que por muitos anos efetivamente impôs sua posição a todos os outros, explorando o princípio da solidariedade e do consenso".

Esta ala, segundo o ministro, “está agora a intensificar a sua atividade”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"As declarações de Borrell, apesar das inadequadas palavras beligerantes vindas da boca do principal diplomata da União Europeia, refletem a tendência que uma minoria agressiva está impondo a toda a União Europeia", disse o ministro. E o ideal para essa minoria, disse Lavrov, é "uma União Europeia militarizada como um apêndice da Otan".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro também descreveu as declarações do chanceler alemão Olaf Scholz sobre a intenção da Alemanha de se tornar a principal força militar da União Europeia como evidência do ressurgimento de "aspirações dominantes" no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Tomamos nota da declaração do chanceler alemão Olaf Scholz, que afirmou que a Alemanha se tornaria a principal força militar da União Europeia", disse Lavrov. "Já li comentários de observadores que disseram estar seriamente perplexos com o fato de tais declarações terem sido feitas pelo líder alemão".

"Isso evoca alguns pensamentos porque está longe de ser a única evidência do ressurgimento das aspirações dominantes na Alemanha", disse o principal diplomata da Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tais declarações "devem ser ouvidas por outros membros da UE e devem se tornar assunto de uma conversa séria", disse Lavrov. "Uma palestra sobre como a Europa se desenvolverá ainda mais e como continuará a tirar lições de sua dura história dos séculos passados."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE