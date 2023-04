Legisladores de Montana aprovam banimento do TikTok no estado

Apoie o 247

247 - Na sexta-feira (14), Montana se tornou o primeiro estado dos Estados Unidos a aprovar uma legislação que proíbe o TikTok em dispositivos pessoais.

O projeto de lei, conhecido como SB419, foi aprovado por 54 a 43 votos na Câmara de Montana e agora aguarda a assinatura do governador Greg Gianforte para entrar em vigor em janeiro.

A legislação é considerada o passo mais avançado de um governo estadual para restringir o TikTok devido a preocupações de segurança, embora alguns legisladores federais tenham pedido a proibição nacional do aplicativo.

O TikTok expressou sua oposição à legislação e sugeriu uma possível ação legal, afirmando que "continuará a lutar pelos usuários e criadores do TikTok em Montana, cujos meios de subsistência e direitos da Primeira Emenda estão ameaçados por esse flagrante exagero do governo". A NetChoice, um grupo da indústria de tecnologia que conta com o TikTok como membro, argumentou que o SB419 viola a proibição constitucional dos EUA contra os chamados "bills of reachder", ou legislação que busca punir uma pessoa sem julgamento.

Outros grupos da sociedade civil também alegaram que o SB419 viola os direitos da Primeira Emenda dos cidadãos de Montana à liberdade de expressão e acesso à informação. O futuro da legislação é incerto, mas a NetChoice pediu ao governador Gianforte que vete a lei, que considera inconstitucional.

