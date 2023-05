Líder do Daesh é liquidado na Síria por serviços de inteligência da Turquia, diz Erdogan

O mandatário turco afirmou que as forças de inteligência nacionais conseguiram eliminar um líder do grupo terrorista edit

Sputnik - O mandatário turco afirmou que as forças de inteligência nacionais conseguiram eliminar um líder do grupo terrorista, o que, segundo mídia britânica, ocorreu na noite de sábado (29) para domingo (30).

Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, anunciou no domingo (30) que as forças de inteligência do país mataram na Síria um líder do Daesh, Abu Hussein al-Qurashi, escreveu no domingo (30) a agência britânica Reuters.

Fontes locais e de segurança sírias disseram que o ataque contra o líder do Daesh (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países) ocorreu na cidade de Jandaris, no norte da Síria, que é controlada por militantes apoiados pela Turquia e que foi um dos locais mais afetados pelo terremoto de 6 de fevereiro que atingiu os dois países.

Um morador disse que os confrontos começaram na periferia de Jandaris durante a noite de sábado (29) para domingo (30), durando cerca de uma hora antes de os moradores ouvirem uma grande explosão. Posteriormente, a área teria sido cercada pelas forças turcas para impedir que qualquer pessoa se aproximasse da área.

"Esse indivíduo foi neutralizado ontem como parte de uma operação da organização de inteligência nacional turca na Síria", disse Erdogan em uma entrevista à emissora turca TRT Turk, acrescentando que a organização de inteligência estava perseguindo al-Qurashi há muito tempo.

O Daesh escolheu al-Qurashi como seu líder em novembro de 2022, depois que o líder anterior do grupo terrorista foi morto em uma operação no sul da Síria.

