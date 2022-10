Líderes e personalidades internacionais parabenizam Lula pela vitória

Apoie o 247

247 - Líderes e personalidades internacionais enviaram mensagens a Lula reconhecendo sua vitória, numa demonstração de apoio. Joe Biden, presidente dos EUA, elogiou as eleições no Brasil e parabenizou Lula, informa Jamil Chade em sua coluna no UOL. Logo após o anúncio oficial pelo TSE, o presidente da Argentina, Alberto Fernandez, emitiu uma declaração. "Parabéns Lula. Tua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e de futuro que começa hoje mesmo", disse. "Aqui você tem um companheiro para trabalhar e sonhar sobre o bem-estar de nossos povos", afirmou.

A Embaixada da China no Brasil emitiu comunicado afirmando: "Tomamos conhecimento dos resultados das eleições, divulgados pelo TSE. Expressamos as nossas mais calorosas congratulações ao Sr. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ao Sr. Vice-Presidente eleito Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho".

O presidente da França, Emmanuel Macron, também emitiu uma nota. "Parabéns, querido Lula", disse. A eleição, segundo ele, "abre uma nova página da história do Brasil". "Juntos, vamos unir forças para lidar com muitos desafios comuns e renovar a amizade entre os dois países", disse. Macron, ao longo dos anos, foi criticado por Bolsonaro e teve sua mulher ofendida pelo candidato derrotado.

O governo da Alemanha também se manifestou. "Parabéns, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela vitória nas eleições. Estamos felizes com a perspectiva de ampliarmos juntos e aprofundarmos ainda mais as relações Brasil-Alemanha", escreveu o embaixador alemão Heiko Thoms.

Josep Borrell, chefe da diplomacia da UE disse: "A UE elogia o Tribunal Eleitoral em particular pela maneira eficaz e transparente como conduziu seu mandato constitucional durante todas as etapas do processo eleitoral, demonstrando mais uma vez a força das instituições brasileiras e de sua democracia", declarou.

Os chefes de governo do México e Espanha também já se manifestaram, parabenizando Lula.

O primeiro-ministro português, António Costa, foi outro que mandou uma mensagem de parabenização ao novo presidente. O presidente português, Marcelo Rebelo de Souza, indicou que Lula vai iniciar "um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português".

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, também comemorou a vitória de Lula. Nicolas Maduro, presidente da Venezuela, foi outro que aplaudiu a eleição do petista.

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva foi comemorada pelo ganhador do prêmio Nobel da Paz e presidente do Timor Leste, José Ramos Horta. "As eleições foram limpas, gerenciadas com muita competência e integridade pelas instituições eleitorais brasileiras com muita experiência e credibilidade reconhecidas internacionalmente", disse.

