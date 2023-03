Lukashenko adverte que 'chegou a hora' de acabar com conflito na Ucrânia

O líder de Belarus diz, no entanto, que os EUA e seus aliados "pressionaram a Ucrânia para que não realizasse qualquer negociação" edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O líder belarusso, Aleksandr Lukashenko, afirmou que o conflito na Ucrânia terminará apenas por via pacífica e, atualmente, há uma circunstância "única" que deve ser aproveitada para acabar com os combates.

"Neste momento, há uma situação única em que se pode acabar com o conflito. Outro momento assim pode acontecer novamente. É preciso aproveitar este momento, enquanto a Rússia ainda não desdobrou completamente sua economia e não a colocou em pé de guerra", afirmou Lukashenko em entrevista à mídia chinesa.

Além disso, ele recordou que Moscou sempre esteve disposta a dialogar com Kiev e que as partes, inclusive, realizaram uma série de negociações.

No entanto, os EUA e seus aliados "pressionaram a Ucrânia para que não realizasse qualquer negociação".

"Toda guerra termina com uma paz, e esta não será uma exceção. A pergunta é quantas pessoas mais morrerão e em nome de quem", enfatizou Lukashenko.

Lukashenko ainda observou que advertiu com frequência as autoridades ucranianas de que, caso ocorra um novo conflito em outra região do planeta, o Ocidente "esquecerá a Ucrânia".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.