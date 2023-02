Lula conversa por telefone com presidente da Comissão Europeia, que fala em "intensificar luta conjunta contra o desmatamento"

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula (PT) conversou nesta quinta-feira (16) com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Pelo Twitter, ela disse que foi uma "boa ligação" com o mandatário brasileiro e sinalizou que poderá visitar o Brasil.

Ursula também falou sobre avançar no acordo entre Mercosul e Europa. "Ambos estamos empenhados em fortalecer a parceria União Europeia-Brasil, notadamente levando o acordo do Mercosul à linha de chegada e intensificando nossa luta conjunta contra o desmatamento. Ansioso para visitar o Brasil em breve".

"Será muito bem recebida", disse Lula, também pelo Twitter, sobre a possível visita de Ursula. O presidente afirmou que pretende avançar nas negociações com a União Europeia. "Vamos reforçar as parcerias entre Brasil e União Europeia para o fortalecimento das nossas economias e no avanço de causas comuns para a construção de um mundo melhor".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.