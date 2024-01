Lula conversa por telefone com primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida

Líderes dialogaram sobre o fortalecimento da parceria estratégica e do comércio entre os países e a presidência brasileira do G20 edit

247 - O presidente Lula (PT) recebeu nesta quarta-feira (10) uma ligação do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. Durante a conversa, os líderes discutiram diversos temas, destacando o fortalecimento da parceria estratégica e do comércio entre Brasil e Japão.

Entre os pontos abordados, a presidência brasileira do G20 ganhou destaque, com ambos os líderes manifestando interesse em aprofundar a cooperação nos foros multilaterais em prol da paz, democracia e superação da pobreza. Houve ainda a expressão de intenção para a realização de uma visita do líder japonês ao Brasil e a discussão sobre a possibilidade de um acordo comercial entre o Mercosul e o Japão. O presidente Lula aproveitou a oportunidade para expressar sua solidariedade ao povo japonês, especialmente às vítimas dos terremotos ocorridos no início do ano.

Em um tom de reconhecimento, Lula relembrou que Brasil e Japão completam 130 anos de relações diplomáticas no próximo ano e concordou com o compromisso de ambas as nações em fortalecer a parceria estratégica e expandir o comércio bilateral. A conversa entre os líderes não se limitou às questões bilaterais, estendendo-se para a defesa da paz e a superação de conflitos globais. Ambos concordaram sobre a importância de fortalecer instâncias multilaterais para evitar a repetição de conflitos, citando especificamente as situações em Gaza e na Ucrânia.

Lula agradeceu ao convite feito por Kishida no ano anterior para participar da cúpula do G7, realizada em Hiroshima, expressando o desejo de que o Japão esteja ativamente envolvido em todas as instâncias de discussão do G20 este ano. Ele destacou a necessidade de colocar o debate sobre mudanças climáticas e energias renováveis no centro das discussões do G20.

Ressaltando o compromisso brasileiro com a redução da fome e da pobreza, o presidente Lula anunciou que o Brasil lançará uma aliança global contra a fome e a pobreza no G20 deste ano. Ele sublinhou a importância de superar as desigualdades para a defesa efetiva da democracia, enfatizando que é imperativo direcionar mais recursos para combater a pobreza do que para financiar conflitos armados.

