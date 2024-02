Lula destaca relação com a África antes da viagem para o Egito e a Etiópia

Presidente destacou a importância histórica e cultural da relação entre Brasil e África dias antes de reuniões estratégicas com novos integrantes do BRICS edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, através das redes sociais, sua partida rumo ao continente africano em uma missão diplomática que visa fortalecer os laços históricos e culturais entre o Brasil e as nações africanas. Lula inicia sua jornada com destino ao Egito, seguido pela Etiópia, onde participará da reunião da União Africana.

Através de seu perfil no X, (antigo Twitter), o presidente expressou seu compromisso em revitalizar a parceria estratégica entre o Brasil e o continente africano, destacando a importância dessa relação para ambos os lados.

continua após o anúncio

A visita do presidente Lula ao Egito e à Etiópia ganha relevância não apenas pela sua agenda bilateral, mas também pelo contexto geopolítico em que se insere. Ambos os países recentemente se tornaram membros plenos do BRICS, o grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e agora Egito e Etiópia. A integração dessas nações africanas ao bloco econômico reforça a importância estratégica do continente para o equilíbrio global.

“Embarco para o Egito nesta terça-feira de carnaval. Na sequência visito a Etiópia para a reunião da União Africana. Sempre trabalhando junto com o Dr. Geraldo. O Brasil tem fortes relações históricas e culturais com o continente africano e devemos retomar o potencial dessa parceria”, destacou o presidente.

continua após o anúncio

Embarco para o Egito nesta terça-feira de carnaval. Na sequência visito a Etiópia para a reunião da União Africana. Sempre trabalhando junto com o Dr. Geraldo. O Brasil tem fortes relações históricas e culturais com o continente africano e devemos retomar o potencial dessa… https://t.co/VGLbxeGFfa — Lula (@LulaOficial) February 13, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: