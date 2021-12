Lula é recebido sob aplausos em emissora argentina (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) foi recebido sob aplausos nesta quinta-feira (9) ao chegar ao Canal 9, uma emissora de televisão da Argentina.

"Estou muito contente por ter sido convidado para uma grande festa da recuperação da democracia e dos direitos humanos, conquista essa que aconteceu há 38 anos", disse o petista, favorito para as eleições presidenciais do Brasil.

LULA É RECEBIDO SOB APLAUSOS NO CANAL 9, NA ARGENTINA



O mundo reconhece e valoriza um verdadeiro líder.

Lula está na Argentina para participar das comemorações do Dia da Democracia, celebrado nesta sexta-feira (10) no país vizinho. Estarão presentes no evento, que acontece na Praça de Maio, o presidente do país, Alberto Fernández, e a vice-presidente, Cristina Kirchner.





