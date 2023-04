Lula visita fábrica da Huawei e assiste apresentação sobre "soluções em telemedicina, educação e conectividade"

Presidente se reuniu com executivos da gigante tecnológica chinesa, com a expectativa de firmar uma parceria no desenvolvimento de tecnologia de monitoramento edit

247 - Nesta quinta-feira (13), durante sua visita à China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compareceu à fábrica da gigante tecnológica chinesa Huawei em Xangai.

Durante a visita, ele se reuniu com executivos da empresa, com a expectativa de firmar uma parceria no desenvolvimento de tecnologia de monitoramento.

Lula esteve no centro tecnológico durante a madrugada desta quinta-feira, no horário de Brasília, equivalente ao período da tarde em Xangai.

Embora não tenha concedido entrevistas à imprensa, o presidente informou via Twitter que a Huawei apresentou soluções em 5G, telemedicina, educação e conectividade.

Esse foi o segundo compromisso oficial do presidente em sua passagem pela China, após se encontrar com a nova presidente do banco dos BRICS, a ex-presidente da República Dilma Rousseff.

