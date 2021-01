Maduro fala em virar a página e construir nova relação com os Estados Unidos

"A Venezuela está disposta a virar a página para construir novos caminhos de respeito, diálogo e comunicação diplomática com o novo governo dos Estados Unidos", disse o presidente venezuelano edit

Sputnik – O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse neste sábado (23) que está disposto a "virar a página" na relação da Venezuela com os Estados Unidos, que desde o dia 20 de janeiro está sob a presidência de Joe Biden.

A afirmação de Maduro é um sinal positivo rumo a "novos caminhos" na diplomacia com os EUA, após anos de tensão com a Casa Branca liderada por Donald Trump.

"A Venezuela está disposta a virar a página para construir novos caminhos de respeito, diálogo e comunicação diplomática com o novo governo dos Estados Unidos", disse o presidente venezuelano, em um pronunciamento realizado no Palácio de Miraflores.

O governo Trump impôs várias sanções à Venezuela, incluindo penalidades econômicas contra a gigante petrolífera estatal venezuelana PDVSA, em tentativas de enfraquecer o governo de Maduro.

Após anos de uma relação conturbada, Caracas e Washington romperam os laços diplomáticos em 23 de janeiro de 2019, quando o governo dos Estados Unidos reconheceu o líder da oposição Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela.

Depois que Biden venceu as eleições presidenciais dos Estados Unidos, em novembro, Maduro parabenizou Biden, dizendo que a Venezuela estava "pronta para o diálogo e um bom entendimento com o povo e o governo dos Estados Unidos". Em dezembro, o presidente da Venezuela deu novas declarações repetindo sua intenção de construir uma nova relação com a Casa Branca.

É esperado que o governo Biden assuma uma postura mais moderada que Trump em relação à Venezuela.

O conhecimento liberta. Saiba mais