Marine Le Pen diz que poderia trabalhar com "esquerda soberanista" em eventual governo

247 - Marine Le Pen, segunda colocada nas pesquisas de voto da França e de extrema direita, disse estar aberta à possibilidade de trabalhar com setores da esquerda em um eventual governo.

Nesta quinta-feira, 7, ela afirmou que "provavelmente não" trabalharia com o também candidato esquerdista Jean-Luc Mélenchon, terceiro nas pesquisas, mas elogiou Jean-Pierre Chevènement, ex-ministro do Interior do primeiro-ministro Lionel Jospin.

Um quarto dos simpatizantes de Mélenchon diz aos pesquisadores que votará em Le Pen em vez de Macron se ela chegar ao segundo turno e seu candidato não, reporta o jornal inglês Financial Times.

“Eu poderia muito bem ter pessoas, por exemplo, da esquerda Chevènement, ou seja, uma esquerda soberana, uma esquerda que apoia a reindustrialização, a defesa de nossas grandes indústrias”, disse ela à rádio RTL.



“Há muitas pessoas na esquerda que são apegadas ao secularismo francês – o que se encaixa bem, é uma questão fundamental para mim – que são apegadas à educação e se opõem muito à maneira como Emmanuel Macron planeja destruir a escolaridade”, disse. disse Le Pen.

“Há muitas pessoas ligadas ao serviço público, quando Emmanuel Macron está em processo de afundar o estado”, acrescentou. “Essas pessoas poderiam igualmente fazer parte do meu governo”.

O presidente Emmanuel Macron, que lidera as pesquisas, também disse que quer unir a França em causas comuns, prometendo reformar o sistema de saúde, a educação e os caros e complexos esquemas de pensão do país.

“Tive experiência de crises, experiência internacional”, disse ele ao Le Figaro em entrevista na quinta-feira. “Também aprendi com meus próprios erros. Fui forjado pelas crises”.

