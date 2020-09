Médico é apedrejado por familiares de vítima de covid-19 na Argentina

247 - O médico Daniel Gatica chegou ao seu limite e decidiu que deixaria a linha de frente contra a pandemia de covid-19 na Argentina após ser apedrejado por parentes de um paciente que morreu por causa da doença. A reportagem é do portal BBC Brasil.

A argentina possui 14.766 óbitos por consequência do vírus.

Ele explicou decisão de pedir demissão em uma carta publicada no Facebook em 13 de setembro: "Hoje digo basta, hoje sinto que fracassei".

Segundo a reportagem, Gatica contou que havia enfrentado "12 dias de puro estresse, apenas dando más notícias". "Estou cansado de ter três mortes em uma tarde ou cinco em uma noite e saber que nunca há um leito na UTI", escreveu.

