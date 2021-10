Mercenários que mataram presidente do Haiti teriam sido contratados para matar presidente da Bolívia, diz ministro

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O governo boliviano informou que vários dos acusados do assassinato do presidente haitiano Jovenel Moïse haviam trabalhado anteriormente em uma tentativa de assassinato contra Luis Arce, quando ele venceu as eleições em outubro de 2020.

"É claro que na Bolívia houve uma tentativa de desestabilizar o país, através de um elaborado plano para não deixar que o nosso candidato e presidente, Luis Arce Catacora, assumisse o comando legitimado pelas urnas. Na Bolívia houve uma tentativa de assassinato", disse o ministro do governo, Eduardo del Castillo, em uma coletiva de imprensa.

O ministro Eduardo del Castillo denunciou que o governo boliviano planejou um golpe fatal contra Luis Arce, mas acabou falhando.

Ministro do governo, Eduardo del Castillo, denunciou que o governo, de fato, planejou e falhou em atentar contra a vida de Luis Arce, já eleito presidente. Eles [membros do governo] contrataram mercenários que mais tarde assassinaram o presidente do Haiti. O plano não foi descartado, alertou.

Min. Gobierno, Eduardo del Castillo denunció que gobierno de facto planificó y fracaso en la ejecución de un atentado contra la vida de Luis Arce, ya electo Presidente. Contrataron mercenarios que luego asesinaron a Pdte. Haití. El plan no ha sido desechado, advirtió. @teleSURtv pic.twitter.com/qp9NR54FNV — Freddy Morales (@FreddyteleSUR) October 18, 2021

Castillo apontou Fernando López, ex-ministro da Defesa da Bolívia, como principal culpado interno, e entre o grupo estrangeiro que esteve na Bolívia para a execução do suposto plano de assassinato, culpou Germán Alejandro Rivera García, ex-capitão do Exército da Colômbia, detido em julho de 2021 no Haiti.

