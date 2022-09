Mídia chinesa destaca contribuição do país para a conjuntura internacional

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Na sede das Nações Unidas, a delegação chinesa foi uma das mais ocupadas na última semana. Além de discursar no debate geral da 77ª Assembleia Geral da ONU, a parte chinesa presidiu e participou de várias reuniões multilaterais, enquanto o chanceler chinês encontrou-se com dezenas de ministros das relações exteriores e responsáveis por organizações internacionais. Uma série de esforços diplomáticos trará estabilidade e certeza valiosas para um mundo turbulento.

Em seu discurso no debate geral da Assembleia Geral, o chanceler chinês, Wang Yi, apresentou novamente a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Iniciativa de Segurança Global, propostas pelo presidente chinês Xi Jinping há um ano. Ele também apresentou a opinião chinesa de seis pontos de que “o mundo precisa da paz, não da guerra; precisa do desenvolvimento, não da pobreza; precisa da abertura, não do fechamento; precisa da cooperação, não do confronto; precisa da união, não da separação e precisa a justiça,não do bullying”. Essa afirmação mostra claramente a postura chinesa em uma série de grandes questões internacionais e reflete a vontade comum da maioria dos países.

Durante a reunião da Assembleia Geral, Wang Yi encontrou-se respetivamente com os chanceleres russo e ucraniano e participou de uma reunião dos ministros das relações exteriores sobre a questão da Ucrânia do Conselho de Segurança. O diplomata chinês apelou para respeitar a soberania e a integridade territorial de todos os países, observar os propósitos e princípios da Carta da ONU, levar a sério as preocupações legítimas de segurança de todas as partes e apoiar todos os esforços pela solução pacífica das crises. Além disso, pediu às partes envolvidas para retomarem o diálogo e parem das sanções unilaterais indiscriminadas. O chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que a Ucrânia reconhece a importância da posição internacional da China e a sua influência e espera que a China desempenhe um papel importante para aliviar a crise atual.

Durante a reunião da Assembleia Geral, a China presidiu uma conferência ministerial do “Grupo de Amigos da Iniciativa de Desenvolvimento Global” que contou com responsáveis de 10 organizações internacionais e representantes de alto nível de 60 países. Na ocasião, a China anunciou na reunião que tomará sete grandes ações para implementar a Agenda 2030 da ONU, abrangendo redução da pobreza, segurança alimentar, industrialização, energia limpa, educação digital e outros campos, o que recebeu elogios de todas as partes.

Para um mundo turbulento, a China traz a preciosa certeza. O círculo de amigos da China será cada vez maior, tornando-se uma força poderosa para impulsionar a paz e o desenvolvimento do mundo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.