Militares dos Estados Unidos saqueiam petróleo sírio para região curda do Iraque: SANA

247 - Um comboio composto por mais de cem navios-tanque militares dos Estados Unidos transportou milhares de litros de petróleo bruto da província de Hasakah, no nordeste da Síria, para a região do Curdistão no norte do Iraque, disseram fontes à agência síria SANA.

As fontes detalharam que 144 veículos carregados com petróleo sírio roubado entraram nos territórios iraquianos na quinta-feira depois de cruzarem a fronteira de al-Mahmoudiya.

O saque ocorreu apenas alguns dias depois que as forças de ocupação americanas liberaram um comboio de 60 veículos, incluindo caminhões-tanque transportando petróleo sírio roubado e caminhões cobertos, a cruzar a passagem de al-Waleed para o Iraque.



Na quarta-feira, Bouthaina Shaaban, conselheira política e de mídia do presidente Bashar al-Assad condenou os EUA por saquearem os recursos sírios. Dados mais recentes mostram que a maior parte do petróleo produzido no país foi pilhado pela presença militar americana ilegal e os militantes Takfiri.



“Os Estados Unidos estão atualmente ocupando territórios sírios e saqueando os recursos de grãos e petróleo da Síria. Essas ações dos Estados Unidos são muito vergonhosas. Portanto, nunca confiamos em nada que os Estados Unidos dizem porque o que eles afirmam é seriamente contrário ao que eles fazem”, disse ela.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Petróleo e Recursos Minerais da Síria, a Síria produziu um total de 14,5 milhões de barris de petróleo no primeiro semestre deste ano, e a produção diária de petróleo foi de cerca de 80.300 barris.



As forças de ocupação americanas e seus aliados Takfiris saquearam 66.000 barris de petróleo bruto durante o período mencionado. Os dados mostraram ainda que cerca de 14.200 barris estavam disponíveis para as refinarias de petróleo domésticas sírias. (Com PressTV).

