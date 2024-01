Missões lunares de Japão e EUA decepcionam após falhas técnicas

Apoie o 247

247 - A agência espacial nacional do Japão confirmou neste sábado (20) seu primeiro pouso na Lua com o Small Lunar Landing Demonstrator (SLIM, na sigla em inglês), mas as células solares da espaçonave não conseguiram gerar eletricidade.

A sonda não tripulada pousou na Lua às 00h20 de sábado, horário local, informou a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA, na sigla em inglês) em um comunicado online, observando que a comunicação foi estabelecida após o pouso.

A operação foi “provavelmente um sucesso total” com base nos critérios atuais de pouso na Lua, disseram autoridades na entrevista coletiva. O Japão se tornou o quinto país a pousar uma espaçonave na Lua, depois dos Estados Unidos, Rússia, China e Índia.



No entanto, como as células solares do SLIM não geravam eletricidade, funcionavam com baterias de reserva que durariam apenas horas, disseram responsáveis ​​da JAXA numa conferência de imprensa no sábado.

MISSÃO LUNAR DOS EUA FRACASSA - A sonda Peregrine da empresa privada americana Astrobotic Technology não chegou à Lua e queimou na atmosfera da Terra.

O módulo lunar completou sua reentrada controlada na Terra em águas abertas no Pacífico Sul, confirmou a empresa na sexta-feira.



O módulo de pouso decolou no foguete Vulcan da United Launch Alliance da Flórida em 8 de janeiro. Pouco depois de se separar da espaçonave, Peregrine teve um problema de propulsão. A questão da propulsão acabou impedindo a sonda de pousar suavemente na Lua. (Com informações da Xinhua).

