Morre Lucía Hiriart, viúva do ditador Augusto Pinochet

247 - Morreu nesta quinta-feira (16) Lucía Hiriart, viúva do ex-ditador chileno Augusto Pinochet, aos 99 anos. Figura polêmica, Lucía ficou conhecida pela influência que exerceu sobre Pinochet na decisão do golpe de Estado de 11 de setembro de 1973, segundo declarações do próprio general.

Sua última aparição pública foi em dezembro de 2016, quando no caso Cema Chile prestou depoimento pelo suposto crime de desvio de dinheiro público para a venda de parte dos 260 imóveis que o Estado doou para a instituição que ela dirigia. Atualmente as propriedades têm sido gradualmente devolvidas ao Estado no âmbito do processo de dissolução da fundação que deverá terminar em setembro deste ano.

