"Mostramos onde estamos – com a Ucrânia", diz representante dos EUA na ONU

247 - A representante dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, condenou a "invasão ilegal, não provocada e em grande escala da Rússia na Ucrânia". "Mostramos onde estamos – com a Ucrânia".

Segundo ela, a votação expressa a vontade da comunidade internacional "por uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia".

A diplomata informou no site do Departamento de Estado que o secretário Antony Blinken retornará ao Conselho de Segurança para delinear as responsabilidades exclusivas do Conselho de defender a Carta da ONU à medida que a terrível guerra da Rússia entra em seu segundo ano, e ele reafirmará o compromisso da América em apoiar a Ucrânia e defender os princípios mais fundamentais da Carta da ONU.

Ela enfatizou a declaração do presidente dos EUA Joe Biden, quando esteve em Kíev esta semana: “Estamos juntos. Estamos com a Ucrânia pelo tempo que for necessário”.

