"Muitos foram mortos" e conflito na Faixa de Gaza precisa acabar "o mais rápido possível", diz príncipe William

247 - Em uma rara declaração sobre a crise em curso no Oriente Médio, o príncipe William expressou preocupação com o custo humano do conflito entre Israel e Hamas. O herdeiro do trono britânico disse que "muitos foram mortos" e enfatizou a necessidade de encerrar o conflito "o mais rápido possível" e aumentar o apoio humanitário à Faixa de Gaza, segundo relata a Sky News.

"Permaneço profundamente preocupado com o terrível custo humano do conflito no Oriente Médio desde o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro", afirmou o príncipe William. Ele enfatizou a importância de encontrar um futuro melhor e se recusou a desistir da esperança de paz permanente na região, mesmo diante do sofrimento humano em larga escala.

A declaração do príncipe William foi emitida em meio à revelação de que ele está programado para realizar uma série de compromissos para destacar a situação dos afetados pelo conflito em curso. Nos próximos dias, ele se encontrará com instituições de caridade no Reino Unido que fornecem apoio humanitário na região e ouvirá sobre as condições enfrentadas pelos trabalhadores na região.

Além disso, o príncipe William participará de uma conversa em uma sinagoga com jovens de diversas comunidades para reconhecer o aumento do antissemitismo em todo o mundo.

