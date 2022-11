Na COP, Lula se reúne com líderes políticos dos EUA e China

Na conferência do clima da ONU, presidente eleito realizou bilaterais com representantes das duas maiores potências econômicas mundiais edit

Apoie o 247

ICL

247 - Na conferência do clima da ONU, a COP 27, no Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta terça-feira (15) com John Kerry, representante dos EUA e com o enviado chines Xie Zhenhua, para tratar de questões referentes ao tema.

>>> Ao lado de Marina, Lula chega ao Egito e ressalta que o “Brasil voltará a ser referência na questão climática mundial”

“Me reuni agora há pouco com @JohnKerry, dos EUA, e Xie Zhenhua, da China, que representam seus países, as duas maiores economias do mundo, no debate climático na #COP2 7”, informou Lula em suas redes.

De acordo com o G1, na quarta-feira (16), Lula deve participar do evento "Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática", junto com os governadores Waldez Góes (PDT-AP) Gladson Cameli (PP-AC), Mauro Mendes (União-MT), Helder Barbalho (MDB-PA), Wanderlei Barbosa (Republicanos-TO), e Marcos Rocha (União-RO).

Às 17h15 (12h15 no fuso de Brasília) de quarta, o petista deve se encontrar com representantes da sociedade civil brasileira, e, às 15h (hora local), participará do Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudança Climática.

De acordo com o blog da Julia Duailibi, Lula recebeu dez pedidos de reuniões bilaterais durante a COP-27.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.