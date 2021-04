Na Cúpula do Clima, Xi Jinping pede construção de comunidade de vida para a humanidade e a natureza

O presidente chinês, Xi Jinping, participou nesta quinta-feira (22) da Cúpula do Clima via videoconferência. Durante o evento, o líder chinês pronunciou um importante discurso expressando as posições da China sobre o tema edit

247 - O presidente da China, Xi Jinping, apontou em seu discurso na Cúpula do Clima nesta quinta-feira (22), que perante as dificuldades sem precedentes na administração ambiental global, a comunidade internacional deve ter ambição e empreender uma ação sem precedentes, assumir as responsabilidades com ousadia e trabalhar em conjunto para construir uma comunidade de vida para a humanidade e a natureza, informa a Rádio Internacional da China.

Xi Jinping ainda apontou que a natureza nutre os seres humanos, por isso, devemos respeitá-la, agir conforme suas regras e protegê-la. O líder chinês também apelou para protegermos o meio ambiente assim como protegermos os nossos bens preciosos, formando assim um novo enquadramento de coexistência harmoniosa entre a humanidade e a natureza.

